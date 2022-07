Baseball, il piacentino Joshua D’Auria al Major League Camp Under 15

Decisamente un’estate da ricordare per il baseball giovanile piacentino. Dopo la storica qualificazione dell’Under 12 Mattia Agosti alle Little League World Series con la selezione dell’Emilia-Romagna, ecco un’altra soddisfazione con l’invito dell’Under 15 Joshua D’Auria al Major League Baseball Cadet Camp a Ronchi dei Legionari (GO).

Si è trattato di un evento unico nel suo genere in Europa, proposto quest’anno anche in Francia e Repubblica Ceca. Viene organizzato annualmente nell’ambito del programma di sviluppo della MLB nel vecchio continente. Operatori americani, in collaborazione con la Federbaseball, hanno convocato 50 atleti classe 2007 e 2008 provenienti da tutt’Italia. Era presente al completo la Nazionale azzurra Under 15 mentre D’Auria (2008) ha partecipato in quanto facente parte del Team Italy Under 14, progetto che tiene sotto osservazione i migliori talenti in prospettiva di quella che sarà l’Italia Under 15 del 2023.

Al diamante “Enrico De Gaspardis” della città goriziana, D’Auria ed i suoi compagni hanno vissuto quattro giorni di intenso lavoro, fatti di test, allenamenti, lezioni tattiche, istruzioni tecniche e partite. Un’esperienza della quale andare fieri, che apre per Joshua, in un futuro nemmeno troppo lontano, invitanti prospettive in chiave azzurra. D’Auria quest’anno ha disputato i campionati giovanili Under 14 e Under 15 con il Piacenza nei ruoli di lanciatore e prima base.