Addio a Piero Angela, divulgatore scientifico e volto televisivo, mancato a 93 anni. L’annuncio via Twitter del figlio Alberto:

Il celebre giornalista e conduttore di tante trasmissioni televisive, apprezzato per la sua competenza e rigore accompagnate da un filo di ironia, era stato ospite a Piacenza, il 26 novembre del 2016, del convegno “La fisica spiegata dai protagonisti italiani” in ricordo di Edoardo Amaldi nell’ambito delle celebrazioni per il Cinquantenario dell’Unione Giornalisti Italiani Scientifici.

Ecco le sue parole in quella occasione:

‘Amaldi non è stato solo uno scienziato, ma era una persona in grado di trasmettere valori, come mio padre. Lui non c’è più, però quando pensiamo che in Italia ci sono la mafia e la ‘ndrangheta e le altre storture del nostro paese, dobbiamo ricordarci che abbiamo anche personalità come Edoardo Amaldi’. Così Piero Angela, noto giornalista e divulgatore scientifico, ha ricordato il fisico piacentino.

Angela oltre 35 anni fa ha pubblicato un libro-intervista dedicato a Amaldi, nato a Carpaneto e membro del gruppo dei ragazzi di via Panisperna, guidati da Enrico Fermi, e che diede risultati fondamentali nella fisica nucleare. ‘Un cenacolo di geni – ha ricordato Angela – vittima delle persecuzioni naziste che si sono rivelate, però, un boomerang per Hitler, perché riuscirono a batterlo sul tempo nella costruzione della bomba atomica. Enrico Fermi emigro’ in America, paese ai quei tempi non considerato una potenza dal punto di vista della ricerca scientifica’. Ai ragazzi di via Panisperna è legata anche la scomparsa di Ettore Majorana, carica di mistero. ‘Quando si parlava delle tante teorie legate alla sua scomparsa, Amaldi diventava paonazzo e si arrabbiava tantissimo – ricorda Angela -. Per lui Ettore Majorana era intelligentissimo, il più valido di quel gruppo di lavoro. Ma lo ricorda anche vittima di una forte depressione, sempre scontento di se’ e dei suoi progressi. Il candidato ideale per il suicidio, non per fughe fantasiose dovute a premonizioni sul futuro utilizzo delle scoperte sul nucleare’.

La lotta contro le pseudo scienze e il paranormale è stato un altro elemento di unione tra Amaldi e Piero Angela. ‘Mi venne l’idea di creare un comitato degli scettici, e Amaldi fu tra quelli che aderirono’ dice Angela.