Volley serie B2, i centimetri di Martina Stellati per il “cuore” della rete della Conad Alsenese

Colpo di mercato di spessore per la Pallavolo Alsenese, che inaugura il rinnovamento del reparto centrali con un arrivo importante per la prima squadra targata Conad Alsenese e che militerà nel campionato di B2 femminile (girone F).

La società del presidente Stiliano Faroldi dà il benvenuto a Martina Stellati, centrale classe 2004 e alta un metro e 94 centimetri. Nata il 15 dicembre 2004 a Trieste e residente a Ronchi dei Legionari (Gorizia), Martina si è avvicinata alla pallavolo con il minivolley, anche se tanta sfortuna (due incidenti stradali) l’ha costretta a un percorso a singhiozzo. Dai 13 ai 15 anni la maturazione a Villa Vicentina in B2, mentre i due anni nelle giovanili dell’Imoco (giocando anche la B1) le hanno regalato due scudetti (under 18 e under 19) e un argento under 17.

“Sono molto contenta di questa opportunità – commenta la Stellati, che in carriera ha sostenuto anche diversi allenamenti con le nazionali giovanili azzurre – ho tanta voglia di ripartire e dare il massimo ad Alseno in una realtà che per me sarà totalmente nuova. Come centrale, sono maggiormente votata all’attacco, anche se a muro i centimetri aiutano: in questo fondamentale, però, vorrei migliorare tanto”. “L’arrivo di un profilo come quello di Martina – commenta coach Federico Bonini – è un po’ l’emblema del nostro progetto. Arriva da un settore giovanile estremamente equilibrato, è un “colosso” dal punto di vista fisico. Ci sarà tanto lavoro da fare ma è una giocatrice di indubbio valore per la categoria con la possibilità di contare un domani su un prospetto di valore sicuramente futuribile”.