Coldiretti “Modello 730, ancora 10 giorni per la dichiarazione”

Ancora dieci giorni per presentare la dichiarazione dei redditi modello 730/2022: la scadenza è fissata al 30 di settembre.

“I contribuenti – ricorda Emanuele Gonsalvi, responsabile dell’Area fiscale di Coldiretti Piacenza- possono così adempiere, in maniera semplice e senza maggiorazioni di sanzioni, alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed al relativo conguaglio fiscale”. Sono interessati tutti i cittadini, dipendenti o pensionati, obbligati alla presentazione della dichiarazione, in quanto percepiscono più redditi, come ad esempio coloro che nell’anno 2021 hanno avuto più rapporti di lavoro oppure hanno percepito sostegni al reddito come la disoccupazione, ma anche chi deve dichiarare redditi derivati dalla locazione di immobili. Oltre a questi, sono diversi i contribuenti che – pur non avendo un obbligo dichiarativo – traggono un importante vantaggio dalla presentazione del 730, grazie alla possibilità di detrarre e dedurre le spese sostenute (quali ad esempio le spese sanitarie, le assicurazioni, gli interessi passivi, la ristrutturazione di immobili). Le sedi di Coldiretti Piacenza – conclude Gonsalvi – sono pronte ad accogliere i “contribuenti ritardatari”.

A disposizione degli interessati, oltre allo sportello unico per i servizi alla persona, presso la sede provinciale di Coldiretti al piano terra nel Palazzo dell’Agricoltura in Via Colombo, 35, a Piacenza, ci sono l’ufficio in centro città, in Via Mazzini, 15, e le sette sedi operative, dislocate a servizio dell’intero territorio provinciale e aperte tutti i giorni, dal lunedì al venerdì:

Sede provinciale di Piacenza (via Colombo, 35) tel. 0523/596511; e-mail: caf.pc@coldiretti.it;

Ufficio in centro città a Piacenza (via Mazzini, 15) tel. 0523-385137; e-mail: piacenza.pc@coldiretti.it;

Ufficio di Agazzano tel. 0523/975254; e-mail: agazzano.pc@coldiretti.it;

Ufficio di Bettola tel. 0523/917903; e-mail: bettola.pc@coldiretti.it;

Ufficio di Bobbio tel. 0523/936017; e-mail: bobbio.pc@coldiretti.it;

Ufficio di Cortemaggiore tel. 0523/836442; e-mail: cortemaggiore.pc@coldiretti.it;

Ufficio di Fiorenzuola tel. 0523/983221; e-mail fiorenzuola.pc@coldiretti.it;

Ufficio di Lugagnano tel. 0523/891754; e-mail lugagnano.pc@coldiretti.it;

Ufficio di Pianello tel. 0523/998076; e-mail: pianello.pc@coldiretti.it.