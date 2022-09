Contro l’Imolese il Fiorenzuola prova ad allungare la serie positiva DIRETTA

IMOLESE – FIORENZUOLA 0-0 (in campo)

LA CRONACA

Iniziata la partita.

I rossoneri in campo con questo undici: Battaiola; Potop; Stronati; Mastroianni; Sartore; Oneto; Quaini; Oddi; Morello; Currarino (C); Danovaro . All. Tabbiani

Prova a dare continuità ai propri risultati il Fiorenzuola che (fischio d’inizio alle ore 17.30) affronta in trasferta l’Imolese. Il successo di misura (il secondo stagionale) nell’ultimo turno sulla Lucchese ha ridato slancio, dopo due ko consecutivi, agli uomini di Tabbiani che andranno ora a caccia di punti contro un’avversario distanziato di due punti in classifica e reduce dal pareggio sul campo della Torres.

Imolese e Fiorenzuola hanno molte cose in comune: entrambe si sono affacciate alla Serie D dopo un lungo periodo passato nei dilettanti. L’Imolese ha collezionato una vittoria (1-0 contro l’Alessandria alla prima giornata), un pareggio (0-0 contro la Torres) e due sconfitte (Lucchese 3-1 e Siena 0-4).

Tra i rossoneri ancora assenti Bondioli, Cavalli, Scardina e Yabre. In dubbio anche Giani.

Queste le probabili formazioni.

Imolese (3-5-2): Rossi; Serpe, Zagnoni, Fort; Agyeman, Zanini, Castellano, Attys, Diaby; Stijepovic, Pagliuca. A disp. Adorni, Nannetti, Faggi, De Sarlo, Bensaja, De Feo, Lombardi, Scremin, Zanon, Manfredonia, Annan, Fonseca, Eguelfi, Diawara. All. Mauro Antonioli.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Potop, Oddi; Oneto, Frison, Stronati; Mamona, Mastroianni, Sartore. A disp. Sorzi, Quaini, Mamona, Morello, Anelli, Coghetto, Sussi, Arduini, Di Gesù, Areco, Fiorini, Stronati. All. Luca Tabbiani.

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea (Linari-Lauri. IV Ufficiale: Di Graci di Como).