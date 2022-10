Lyons al debutto in Top10: al Beltrametti ospite l’HBS Colorno

Dopo una lunga attesa torna il Peroni TOP10 a Piacenza: domenica i Lyons di Orlandi e Paoletti scendono in campo per la prima giornata del massimo campionato italiano, ospitando al “Beltrameti” l’HBS Colorno, per una nuova edizione del Derby Emiliano che ha infiammato questa rivalità negli ultimi anni. Una partita imperdibile per tutto il popolo bianconero, che non vede l’ora di vedere all’opera i suoi Leoni nel Peroni TOP10.

L’avversario di giornata sarà l’HBS Colorno di Coach Casellato, una delle piazze più ambiziose d’Italia. Dopo i primi botti dello scorso anno, Colorno quest’anno fa sul serio, avendo portato a termine una campagna acquisti importante: nella bassa sono arrivati quattro giocatori dalle Zebre, che alzano il livello tecnico e di esperienza della squadra, insieme ad altri acquisti di altro profilo provenienti dalle altre squadre del campionato. L’obiettivo dichiarato è quello di entrare tra le prime quattro squadre del campionato e accedere ai playoff, arrivando a giocarsi lo Scudetto fino alla fine.

In casa Lyons si respira l’aria della grande sfida, il momento della verità in cui si inizia a valutare il lavoro svolto e le ambizioni della squadra. L’Head Coach Carlo Orlandi ha parlato dell’avvicinamento alla sfida: “Nelle due sfide di Coppa Italia abbiamo ottenuto importanti indicazioni sulle aree di gioco che richiedono più lavoro, e possiamo dirci soddisfatti di quello che abbiamo visto in campo. E’ mancata la zampata decisiva e la precisione in alcuni dettagli, ma la squadra ha mostrato un ottimo atteggiamento combattivo, che se mantenuto ci servirà per togliersi grosse soddisfazioni. Soprattutto in difesa la squadra ha lavorato bene, è sempre stata la chiave dei nostri successi e anche in questa stagione deve esserlo. Una buona notizia è che in vista di domenica recuperiamo i vari acciaccati di questo inizio stagione, riuscendo a mettere in campo una formazione molto competitiva e pronta a lottare per la vittoria.”

Appuntamento dunque per le ore 16.00 di domenica allo Stadio “Beltrametti”. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web di Eleven Sports.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Bance; Salvetti, Lekic; Salerno, Cocchiaro, Acosta

A disposizione: Buondonno L., Minervino, Morosi, Cemicetti, Janse van Rensburg, Moretto, Cuoghi, Via G.

