Guida Espresso 2020, premiati cinque ristoranti piacentini

Sono cinque i ristoranti piacentini premiati dalla guida ‘I ristoranti e i vini d’Italia 2020’ de L’Espresso, presentata a Firenze: si tratta di “La Palta” di Bilegno di Borgonovo, che si è aggiudicato il punteggio di due cappelli, del “Nido del Picchio” di Carpaneto, dell'”Ostreria La Faggiola” di Gariga di Podenzano, di “Or” di Grintorto di Agazzano, e di “Riva” di Pontedellolio, questi ultimi tutti con un cappello.

Dopo aver testato circa 3000 ristoranti, pizzerie e trattorie, oltre 2200 sono quelli ai quali la guida ha dedicato una scheda di commento; 10 con “5 cappelli”; 27 con “4 cappelli”; 79 con “3 cappelli”; 213 con “2 cappelli”; 577 con “un cappello”. Sono 100 le “migliori pizzerie d’Italia”, di cui 32 premiate con il simbolo delle “tre pizze”.

67 i ristoranti dell’Emilia Romagna inseriti nella guida contro i 51 del 2019. Dieci a livello nazionale i ristoranti che si sono aggiudicati il massimo punteggio di cinque cappelli: Casadonna Reale di Castel di Sangro, St. Hubertus di San Cassiano, Le Calandre di Rubano, Lido 84 di Gardone Riviera, Osteria Francescana di Modena, Piazza Duomo di Alba, Uliassi di Senigallia, e le tre new entry Seta del Mandarin di Milano, Madonnina del Pescatore di Senigallia e Villa Feltrinelli di Gargnano.

I nuovi “cappello d’oro” sono Da Vittorio di Brusaporto e La Pergola del Rome Cavalieri a Roma, che si aggiungono a Caino di Montemerano, Casa Vissani a Baschi, Colline Ciociare ad Acuto, Dal Pescatore Santini di Canneto sull’Oglio, Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui due golfi, l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, Lorenzo di Forte dei Marmi, Miramonti L’altro a Concesio, Romano a Viareggio, e San Domenico a Imola. Tra i premi speciali, Cantina dell’anno va a Taverna Estia di Brusciano, il Pranzo dell’anno al Lido 84, Giovane dell’anno è Paolo Griffa del Grand Hotel Royal golf-Petit Royal.

La cuoca dell’anno è Alessandra Del Favero di Aga Hotel Villa Trieste di San Vito di Cadore; il Ristorante sostenibile dell’anno è il Joia di Milano, il Piatto dell’anno va all’Osteria Francescana, mentre il giovane pizzaiolo è Valentino Tafuri della pizzeria Tre voglie a Battipaglia. Premio alla carriera per Tonino Mellino de I quattro passi di Nerano e cliente dell’anno sono Alberto Rigolio e Manfredi Franco.

I RISTORANTI PREMIATI IN EMILIA ROMAGNA

Cappello d’oro: San Domenico

5 cappelli: Osteria Francescana

3 cappelli:

DaGorini

Inkiostro

Marconi

2 cappelli:

Franceschetta 58

L’Erba del Re

Agostino Iacobucci

Cucina Massimiliano Poggi

Caffè Arti e Mestieri

Guido

HotelIPortici

Hotel Villa Aretusi – Sotto l’Arco

Il Grano di Pepe

Il Piastrino

La Palta

Magnolia

1 cappello:

Hosteria Giusti

Ai Due Platani

Hotel De La Ville

Parmigianino

La Maison du Gourmet

Parizzi

M in Cucina

The Craftsman

Abocar

Quartopiano

Acqua Pazza

Al Cambio

Oltre

Osteria Bottega

ViVo

La Buca

Marè

Alexander

Amerigo

Hotel Tosco Romagnolo Paolo Teverini

Trattoria Irina

Antica Corte Pallavicina

Antica Osteria del Mirasole

Antica Trattoria di Sacerno

Apelle

Makorè

Benso

Casa di Mare – San Domenico

Bottega Aleotti

Buriani

Ca’ Matilde

Castello

Del Lago

La Zanzara

La Chiocciola

La Fefa

La Lumira

Locanda Liuzzi

Nido del Picchio

Onda Blu

Or

Osteria del Povero Diavolo

Ostreria La Faggiola

Righi

Riva

Secchia

Stella d’Oro

Hotel San Rocco

La Capanna di Eraclio