Incidente poco prima delle 14 di giovedì 9 luglio: un autoarticolato che trasportava mobili si è ribaltato alla rotatoria di strada della Torre della Razza all’incrocio con via Callegari, a Le Mose, nei pressi dei magazzini Ikea.

Sul posto per i soccorsi l’auto medica del 118 e i militi della Croce Bianca di Piacenza. L’autotrasportatore, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato caricato sull’autolettiga e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Foto 3 di 3





Sul luogo del sinistro i vigili del fuoco partiti dalla Caserma di Strada Valnure con diversi mezzi e l’autogru per la messa in sicurezza dell’area e del mezzo pesante. Agli agenti della Polizia Locale del Comando di via Rogerio, giunti con diverse auto pattuglie, il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.