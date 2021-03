Incidente in A21, motociclista piacentino in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di un motociclista piacentino di 55 anni rimasto coinvolto in un incidente nel pomeriggio di venerdì 5 marzo.

L’uomo, intorno alle 16, mentre percorreva l’autostrada A21 in direzione di Torino, poco prima di Stradella (Pavia) – per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale – ha perso il controllo della sua due ruote impattando prima contro il guardrail per poi finire sbalzato sul manto stradale. Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone e l’auto infermieristica del 118 dell’Ospedale di Castelsangiovanni. Con loro anche l’équipe medica del l’elisoccorso decollato da Bergamo e i vigili del fuoco di Castelsangiovanni.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato caricato dall’elicottero e condotto a Piacenza; il velivolo è atterrato alla piazzola della Galleana, pressi dello Stadio Garilli, dove il ferito è stato preso in carico dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza intervenuti assieme al personale infermieristico del 118 (nella foto), e condotto al pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto. Dalle prime informazioni non si troverebbe in pericolo di vita.