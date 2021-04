Grave incidente nella mattinata di martedì 20 aprile lungo la strada Padana inferiore, nei pressi del casello autostradale di Caorso dell’A21.

Un Fiat Ducato si è scontrato con rimorchio autoarticolato per ragioni ancora in via di accertamento: la strada è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, con auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Parma. In azione una squadra dei vigili del fuoco per estrarre il ferito dal furgone dopo l’ìmpatto violento con il camion. L’uomo, un 50enne di Caorso, si trova in condizioni gravi. Presenti i carabinieri e la polizia locale.

Anas informa che a causa dell’incidente è stato istituito il senso unico alternato, in direzione Cremona, al km 203+100 della ex Strada Provinciale 10 “Padana Inferiore”, a Piacenza. La modifica alla circolazione si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.