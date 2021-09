Un monumento dedicato ai volontari del paese per i 60 anni di Avis Gossolengo

Avis Gossolengo compie 60 anni: domenica 12 settembre, in Piazza Roma, verrà celebrato l’anniversario della fondazione, con la premiazione dei donatori e l’inaugurazione di un monumento dedicato ai volontari del paese.

“Cittadini appassionati che hanno contribuito alla crescita dell’Associazione”, li definisce Erik Chinelli, presidente di Sezione. Avis Gossolengo conta oggi 259 donatori effettivi con 12 nuovi volontari nel 2020. La festa si svolgerà in due parti. Si comincia alle 11:15 con la Santa Messa presso la Chiesa di San Quintino, per riprendere alle 18 con l’inaugurazione del monumento commemorativo dei 60 anni di vita dell’Associazione. Invitati alla cerimonia il Sindaco di Gossolengo, Andrea Balestrieri, il luogotenente dei Carabinieri, Roberto Guasco e il comandante della Polizia municipale, Paolo Costa. Il pomeriggio di festa continuerà poi in piazza Roma con la consegna delle benemerenze ai volontari che hanno raggiunto un determinato numero di donazioni.

La giornata si chiuderà, infine, con un momento di convivialità, un piccolo rinfresco verrà offerto a tutti per brindare insieme al compleanno di Avis Comunale Gossolengo.