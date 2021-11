Il cordoglio di Patrizia Barbieri e della Provincia: “Cacciatore collaboratore instancabile e prezioso”

Il cordoglio della Provincia di Piacenza per la scomparsa di Francesco Cacciatore a lungo dirigente responsabile del Servizio Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti – “Francesco Cacciatore era un dirigente competente, leale e scrupoloso, oltre che una persona stimata e corretta. Un professionista arricchito dall’esperienza amministrativa e politica che gli consentiva di essere, per gli amministratori che lo avevano a fianco come collaboratore, un supporto prezioso e insostituibile. Per me era anche un caro amico, dalle rare qualità di schiettezza e di umanità. La sua prematura scomparsa mi lascia sgomenta e mi addolora profondamente: a nome di tutta l’Amministrazione provinciale rivolgo alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze, e mi stringo agli amici e ai colleghi che l’hanno apprezzato per il suo quotidiano impegno e il suo inconfondibile tratto umano”.

Così il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, ricorda l’ex dirigente responsabile del Servizio Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti Francesco Cacciatore, che è scomparso a 63 anni. “Francesco – aggiunge il presidente Barbieri – era un collaboratore instancabile e un riferimento prezioso, e ha saputo affrontare tutte le sfide della vita con una forza ammirevole, senza mai perdere il sorriso. Ricordo ancora il saluto affettuoso di tutto il Consiglio Provinciale alla fine di luglio, alla vigilia del suo pensionamento.”

“Francesco Cacciatore – commenta il direttore generale, Vittorio Silva – è stato per molti di noi un caro amico, una persona vicina, oltre che un prezioso collega. Lo si legge negli occhi e nei volti che oggi si incrociano nel “Palazzo”: occhi e volti che esprimono, assieme allo sgomento per la prematura scomparsa di un prezioso compagno di lavoro accanto a noi fino a poche settimane fa, la tristezza e il dolore per la perdita di una persona cara. Francesco era apprezzato dai colleghi e dai cittadini sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista personale: era un riferimento per tanti dipendenti, e la sua porta era sempre aperta per tutti per risolvere un problema o per dare un consiglio. Alla sua famiglia vanno le condoglianze di tutti noi colleghi.”