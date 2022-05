Sicurezza e sport: corso per l’utilizzo del defibrillatore promosso dal Rotary Valtidone

Gruppo Piacentino

Il Rotary club Valtidone, da sempre attento alle esigenze del territorio, ha inserito all’intero del programma dell’anno rotariano 2021-2022, presieduto da Marco Gallonelli, un importante ‘service’ a favore del miglioramento della sicurezza di chi pratica sport, a tutti i livelli, nella nostra comunità.

Grazie ad una proficua collaborazione tra il Rotary club Valtidone e Cristina Bolzoni, presidente di “ReLife 2020 Association”, con sede a Piacenza, è stato organizzato un corso formativo di primo soccorso incentrato sulle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare su lattanti, bambini e adulti e sull’uso del defibrillatore. La “ReLife2020 Association” è un Site dell’American Heart Association che fa parte dell’International Training Center SQUICCIARINI RESCUE, accreditata 118 Regionale Emilia Romagna e in quasi tutte le altre regioni italiane, che eroga abilitazioni e certificazioni nazionali e internazionali che abilitato all’utilizzo del Defibrillatore (BLSD e PBLSD) in Italia ed in tutti i paesi del mondo. Il R.C. Valtdione ha così contribuito alla formazione di circa 75 discenti del nostro territorio: infatti nei mesi scorsi, si sono svolti i corsi di formazione di altissimo livello erogati da professionisti del settore sanitario, rivolti ad atleti, allenatori e dirigenti delle società sportive dei comuni di Castel San Giovanni, Sarmato, Borgonovo e Ziano P.no.

“Quando si verifica un evento cardiaco avverso troppo spesso i minuti che passano prima dell’arrivo dei soccorsi sono fatali – spiega Marco Gallonelli – aiutare le persone ad acquisire le semplici manovre di rianimazione e conseguire l’abilitazione legale all’utilizzo del defibrillatore è senza dubbio la strada da intraprendere per migliorare la sicurezza sui nostri campi da gioco e nelle nostre citta. Ho voluto trasmettere quanto appreso nei corsi di formazione CRI e American Heart Association a più persone possibili, la prevenzione e l’intervento immediato sono l’unica soluzione a questo problema. Ringrazio Cristina Bolzoni e tutto il suo team per l’ottima attività svolta e ringrazio tutti i soci del Rotary club Valtidone per aver contributo a questo importante service ricolto alla nostra comunità”.