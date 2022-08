“Fermare l’arrivo di richiedenti asilo con il voto del 25 settembre”

Sulla vicenda dell’arresto di un uomo per violenza sessuale in pieno centro a Piacenza, interviene il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella: “Per l’ennesima volta un “richiedente asilo” si macchia di un reato, in questo caso tra i peggiori che possono esserci. Ritengo che una persona che scappa realmente da una guerra o da una persecuzione non possa comportarsi così nel Paese che lo ospita. A mio avviso – continua il consigliere – una persona che è riuscita a scappare veramente da una guerra ringrazia chi lo ospita, rispetta le regole e si rimbocca le maniche: purtroppo le notizie di cronaca dimostrano che spesso non è così. Spero vivamente che dal 25 settembre il Ministro dell’Interno torni ad essere un leghista, in modo da bloccare gli sbarchi di chi poi diventa un peso – quando va bene – per la nostra società. La Lega ha già dimostrato di poterlo fare – ricordo che Matteo Salvini è a processo per questo motivo – e potrà continuare a farlo con la fiducia degli italiani. Ringrazio inoltre – conclude Zandonella – il residente che ha segnalato quanto è avvenuto e le Forze dell’Ordine per il rapido arresto”