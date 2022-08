Serie C, domani i sorteggi del calendario. Piacenza nel girone A, Fiorenzuola nel B

C’è finalmente una data. Venerdì 26 agosto alle 18 le sessanta squadre di Serie C, fra cui il Piacenza Calcio e il Fiorenzuola, conosceranno nei dettagli la loro stagione, con il sorteggio dei calendari. La diretta del sorteggio sarà trasmessa in streaming dalla Rai sul sito rainews.it e, in contemporanea, anche su tutti i siti regionali del portale web della Testata Giornalistica Regionale.

Il sorteggio, inizialmente previsto per il 2 agosto e poi rinviato al 5 agosto a causa del ricorso al Consiglio di Stato del Campobasso e del Teramo per la riammissione al campionato di Serie C, fu ulteriormente rinviato a data da destinarsi dopo che il Consiglio di Stato decise di sospendere l’esclusione dal campionato delle due società, fissando la Camera di Consiglio per il 25 agosto. Nella mattinata del 25 agosto, nel corso dell’udienza al Consiglio di Stato, il presidente Luciano Barra Caracciolo ha accolto la sospensiva, mentre la Lega Pro presieduta da Francesco Ghirelli si è costituita in giudizio sperando in una serie C a 60 squadre senza modifiche e senza la riammissione delle ricorrenti escluse Campobasso e Teramo. La decisione definitiva è attesa entro venerdì 26 agosto, data in cui si terranno i sorteggi per i tre gironi della Serie C.

Ricordiamo che quest’anno non ci sarà il “derby”: il Piacenza, infatti, è stato inserito nel girone A, mentre il Fiorenzuola giocherà nel girone B.