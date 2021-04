‘Stress test’ nei contri vaccinali di Piacenza: domani 2.500 dosi in un giorno

‘Stress test’ nei centri vaccinali di Piacenza: domani, 8 aprile, 2.500 dosi in un giorno. Una prova per il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale, in vista dell’aumento delle dotazioni a partire dalle prossime settimane.

Lo ha annunciato il direttore sanitario dell’Ausl, Guido Pedrazzini. Da 1.600 – 1.700 dosi giornaliere, si passerà a 2.500. Una prova in vista sia dell’apertura del nuovo polo vaccinale a Piacenza Expo, sia dell’aumento di dosi previsto anche nella nostra Regione. In attesa del vaccino Johnson&Jonhson (dal 20 di aprile in poi, ma con quantitativi ancora da definire), in questo mese e per quello di maggio verranno aumentate del 20% le dosi di Pfizer, mentre i quantitativi di AstraZeneca verranno ridotti. Assegnazioni che comporteranno di volta in volta una rimodulazione delle agende.