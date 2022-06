Botti “Risultato non soddisfacente”. Favari “Opportunità non colta di votare contro il sistema”

“Il nostro risultato non è soddisfacente”. Non usa mezze misure il candidato sindaco Maurizio Botti (Piacenza Rinasce), che commenta i risultati quando sono state scrutinate circa metà delle sezioni: “Siamo circa al 2%, mi auguro che qualcosa si possa recuperare. Puntavamo a qualcosa in più, ma accettiamo il responso delle urne”.

Amaro il commento di Botti anche per quanto riguarda il dato sull’affluenza: “Si tratta di un risultato abbastanza sconfortante – afferma -. Pensare che in un momento come questo di grande difficoltà, sia sul piano cittadino, che nazionale e internazionale, le persone preferiscano prendere il sole in Trebbia piuttosto che andare a votare è qualcosa che crea sconforto. Se davvero il livello di coscienza delle persone è questo, non c’è da essere troppo ottimisti”.

Commenta i primi risultati anche Samanta Favari (Movimento 3V): “Da parte nostra ci eravamo prefissati di rappresentare una parte di persone che negli ultimi due anni sono state ignorate e non hanno avuto la possibilità di essere rappresentate, quindi per noi qualsiasi risultato è un ottimo risultato. Soprattutto abbiamo avuto la possibilità di cementare un gruppo che andrà oltre le amministrative”. “Ci aspettavamo l’astensionismo, ma è un dato significativo sul fatto che le persone si stiano allontanando dalla politica: abbiamo continuato a dire che esistevano due alternative, una del sistema, una contro il sistema: abbiamo capito che molti non hanno colto l’opportunità di votare contro questo sistema che evidentemente sta schifando molte persone”.