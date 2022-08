Forti temporali a Piacenza, pioggia e grandine in Alta Valdarda. Come anticipato dall’allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna, la zona di Piacenza e Parma è interessata da maltempo che dovrebbe protrarsi per tutta la giornata.

L’area più colpita è l’Appennino al confine con Parma. A Bardi, nel Parmense, alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua a causa della forte pioggia, accompagnata dalla grandine. Grossi chicchi di grandine anche nel territorio di Bore e Compiano. Pioggia e grandine anche nel Piacentino, in particolare a Morfasso, in Alta Val d’Arda. Lungo la Provinciale che scende a Lugagnano, risultano essere cadute alcune pietre sulla strada nei pressi della diga di Mignano. Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Piacenza tuttavia non risultano particolari criticità.