Lavori teleriscaldamento e rete gas, le modifiche alla viabilità

Si comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 24 agosto alle ore 24 di lunedì 5 settembre, in via Cavaglieri, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Emilia Parmense e quello con via Magnani, sono istituiti il restringimento di carreggiata, il senso unico con direzione consentita da via Emilia Parmense a via Magnani e il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della carreggiata, nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere, mentre in via Magnani all’incrocio con via Cavaglieri è istituita la direzione obbligatoria a sinistra. Inoltre, sempre per garantire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento, dalla mezzanotte di sabato 27 agosto alle 24 di lunedì 5 settembre, in via Emilia Parmense, nei pressi del civico 84, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato regolamentato da movieri. Con riferimento invece all’esecuzione dei lavori di allacciamento della rete gas, dalle 8 alle 18, da lunedì 29 a mercoledì 31 agosto, in via Somaglia al civico 8 sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre sempre in via Somaglia, dal civico 8 all’incrocio con via Castello e dall’incrocio con via Taverna al civico 8, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e la revoca del senso unico di marcia a uso esclusivo di residenti, dimoranti e possessori di posto auto ivi ubicati. Sempre per consentire l’esecuzione dei lavori di allacciamento rete gas, dalle 8 alle 18, da martedì 30 agosto a venerdì 2 settembre, in via Emilia Pavese nei pressi del civico 111, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforizzato e movieri. Infine, di nuovo per garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di allacciamento della rete gas, dalle 8 alle 18 di mercoledì 31 agosto, in via Romagnosi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Carducci e quello con via Daveri, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata sui tratti di carreggiata delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (dal quale sono esclusi i residenti e i possessori di autorimesse, i quali potranno circolare nei due sensi di marcia); in via San Giuliano sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata nei tratti di carreggiata delimitati dalla segnaletica di cantiere e di circolazione (dal quale sono esclusi i residenti e i possessori di autorimesse); in vicolo del Pavone sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata nei tratti di carreggiata delimitati dalla segnaletica di cantiere e di circolazione (dal quale sono esclusi i residenti e i possessori di autorimesse).