Crisi energetica, FdI “Consentire ai cittadini di usare liberamente camini e stufe a pellet”

“Servono azioni immediate e concrete per rispondere all’emergenza provocata dal caro energia. Risposte che consentano ai cittadini di affrontare l’inverno ormai alle porte con degli strumenti per affrontare la crisi. Tutti i livelli amministrativi devono fare la loro per non mettere i suoi abitanti nelle condizioni di dover scegliere tra morire di freddo in casa e o morire di fame perché non hanno il denaro per fare la spesa”. A sostenerlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Marco Lisei che, assieme al collega Michele Barcaiuolo e al piacentino Giancarlo Tagliaferri, hanno ripresentato oggi una risoluzione affinché l’Emilia Romagna consenta ai cittadini di usare liberamente camini e stufe a pellet.

“Già lo scorso marzo allo scoppiare del conflitto in Ucraina, che ha esasperato i prezzi già in crescita del mercato dell’energia, avevamo presentato una risoluzione analoga a quella che abbiamo proposto oggi, consapevoli del fatto che la folle corsa dei prezzi di luce e gas non si sarebbe certo interrotta, ma sarebbe proseguita anche in estate. Come prevedibile la situazione che avevamo ipotizzato, e alla luce della quale ci eravamo mossi nel chiedere alla Regione di consentire agli emiliano romagnoli di accendere stufe a pellet e caminetti, si è verificata e oggi con ancor più urgenza che nella scorsa primavera. E’ indispensabile che la Regione scenda dall’Aventino degli spot elettorali e dell’ideologia ambientalista e torni tra i comuni mortali che dovranno affrontare il prossimo inverno al freddo se non consentiremo loro di adottare soluzioni semplici e immediatamente realizzabili come quella di utilizzare liberamente caminetti e stufe. Se la miopia dell’amministrazione che non accolse la nostra risoluzione lo scorso marzo poteva essere dettata da un poco lucido ottimismo, oggi si deve rimediare. Capiamo che forse si voglia scaricare tutta la responsabilità sul futuro governo guidato dalla Meloni, ma non è tempo né di speculazioni elettorali, né di posizioni ideologiche.”