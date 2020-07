Tributi, Tagliaferri (Fdi) “Prorogare al 30 settembre le scadenze fiscali degli autonomi”

La Regione si impegni per aprire un tavolo di confronto con il governo nazionale al fine di adottare iniziative volte ad azzerare completamente le sanzioni attualmente previste per il mancato versamento entro la scadenza vigente del 20 luglio 2020, a condizione che tale versamento avvenga entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Lo chiede un’interrogazione del consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri per il quale “questa settimana 8 milioni di contribuenti hanno dovuto confrontarsi con 246 scadenze fiscali nel momento in cui tante imprese e partite Iva faticano a recuperare l’attività in conseguenza del lockdown e della crisi economica. La richiesta di un’ulteriore proroga delle scadenze fiscali dal 20 luglio al 30 settembre 2020 è stata rifiutata con la motivazione dei mancati introiti quantificabili in circa 8,4 miliardi di euro; tuttavia, gli scostamenti di bilancio già effettuati e che ci si appresta a rinnovare in favore di alcune categorie produttive e dei consumatori dimostrano la possibilità di poter compiere scelte eccezionali in una condizione di emergenza quale quella che si sta vivendo”.

La necessità di prorogare le scadenze fiscali – sottolinea il consigliere – ha il solo scopo di fornire un margine di temporanea serenità a imprese e lavoratori autonomi. Da qui l’atto ispettivo per sapere se l’esecutivo regionale intenda interloquire con il governo per una proroga della data per gli adempimenti fiscali in questione al 30 settembre.