Manutenzione strade e marciapiedi, a Rivergaro cantieri per 150mila euro

Sono ripartiti i lavori finanziati dall’Amministrazione Comunale di Rivergaro, per un totale dì 150 mila euro finalizzati a nuovi asfalti e marciapiedi sul territorio comunale. In questi giorni si sta procedendo alla sistemazione dell’ingresso dì via Roma: “Come richiesto da alcuni residenti – spiegano dal Comune, verrà messo in sicurezza l’ingresso rendendolo più visibile e creando uno spazio per la fermata del bus permettendo così di attendere il pullman in totale sicurezza”. Oltre a questa modifica, verranno spostati i bidoni della differenziata in Via Lazzetti.

Procede anche la sostituzione dei vecchi punti luce presenti su tutto il territorio rivergarese con nuove luci a led a basso consumo: a breve verrà sostituita anche l’illuminazione pubblica di via Roma sostituendo i pali presenti con pali nuovi e luci a led in modo da rendere l’incrocio e l’attraversamento pedonale presente maggiormente illuminato. A Niviano, sempre su richiesta di alcuni cittadini, verrà sistemata la fermata del pullman di via Chiesa. Per la fermata del pullman di Ancarano Sopra – fa sapere l’amministrazione comunale -, Tempi ha assicurato che il montaggio della pensilina verrà effettuato entro metà febbraio. Uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale è di proseguire, anche per il 2022, con la manutenzione delle strade comunali.