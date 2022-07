Risarcire gli agricoltori e le aziende danneggiati dal maltempo che ha colpito la provincia di Piacenza.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia che ricorda come “ieri mattina a Trevozzo erano ancora in corso operazioni di pulizia dal fango che ha investito parte del centro abitato. La viabilità è stata ripristinata ma passando sono ancora evidenti i segni lasciati dalla bomba marrone che martedì notte ha investito la strada, alcune case e attività commerciali che si affacciano lungo la 412: nel Piacentino i vigneti colpiti dal maltempo rappresentano un’eccellenza. Le aziende stavano facendo già i conti con pesantissimi aumenti dei costi di produzione, come il gasolio, con problemi di irreperibilità di alcuni materiali e incrementi unilaterali da parte dei fornitori. A tutto questo ora si aggiunge la conta dei danni da grandine”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “se abbia già provveduto a una conta dei danni e se intenda istituire un fondo regionale per indennizzare chi ha subito danni”.