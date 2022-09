A Castelsangiovanni “Vivi”, concerto in memoria di Domenico, William, Elisa e Costantino

“Vivi”, il concerto in memoria di Domenico Di Canio, William Pagani, Elisa Bricchi e Costantino Merli, i quattro ragazzi scomparsi a gennaio 2022 in un tragico incidente d’auto lungo il fiume Trebbia, si terrà sabato 24 settembre, dalle 18 a Villa Braghieri di Castelsangiovanni.

“Insieme, uniti, ci ritroviamo nel parco di Villa Braghieri per ricordare Domenico Di Canio, William Pagani, Elisa Bricchi e Costantino Merli, i quattro ragazzi scomparsi a gennaio 2022 in un tragico incidente d’auto lungo il fiume Trebbia – fanno sapere gli organizzatori -. Un concerto-evento a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La passione dei ragazzi vivrà per sempre e risuoneranno sul palco, grazie alle esibizioni di alcuni loro amici e di un ospite speciale, DREFGOLD, che omaggerà la musica urban e le sonorità trap che hanno accompagnato i sogni di Domenico, William, Costantino e Wollas. Si esibiranno inoltre per noi: Riconelposto, Square Kidz, KVY Rhymes, Crees Bab, Mill Gates & PrezBeat (djset)”. Durante l’evento, sarà possibile acquistare il cofanetto “La libertà degli angeli”, composto da 3 cd contenenti i brani dei ragazzi.

INFORMAZIONI – Apertura porte ore 18.00. Stand gastronomici attivi dalle 19.00. Inizio concerti ore 20.30. Food truck & drink: La Vaca Loca (griglia & bbq), Pizz&Love (pizza al taglio), TOMATO (birra e bibite). L’evento è organizzato da TOMATO con il patrocinio del Comune di Castel San Giovanni, media partner Trunkrew. L’ingresso è gratuito, parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza a ANPAS Croce Bianca di Piacenza per la raccolta fondi a favore dell’Ucraina.