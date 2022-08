“Fatto gravissimo che non va strumentalizzato. Ma occorre un presidio più efficace”

“Non voglio strumentalizzare quanto accaduto a Piacenza, perché sarebbe disdicevole trascinare in campagna elettorale un episodio così grave. Siamo di fronte a un fatto di cronaca nera, oltremodo deprecabile, avvenuto praticamente alla luce del giorno, in pieno centro nella nostra città”. Tutti elementi, commenta il parlamentare – e ricandidato – Tommaso Foti di FdI, che conducono a una valutazione di merito.

“E’ evidente che c’è un problema di controllo di una fascia di persone che si rendono protagoniste di azioni che non sono di certo una bravata – sottolinea il parlamentare -, è quindi necessaria un’attenzione maggiore su questo fronte. Il presunto responsabile è già stato arrestato, e questo grazie sia al senso civico del residente che ha allertato le forze dell’ordine e alla polizia che è intervenuta tempestivamente e lo ha subito fermato”.

LA NOTA STAMPA

“Pur essendo in possesso delle immagini dell’atto di violenza sessuale compiuto questa mattina in Via Scalabrini da un originario della Guinea, in attesa di permesso di soggiorno, nei confronti di una cittadina Ucraina, mi sono astenuto dal pubblicarle su Facebook sia per rispetto della vittima, sia per evitare di alimentare folli gesti emulativi. E’ un episodio gravissimo che offende non solo la vittima ma una Città che si e’ dimostrata ospitale nei confronti di chi – all’evidenza – non lo meritava. E’ una vicenda che non può essere sottaciuta, ne’ tanto meno minimizzata. Pur non volendo in alcun modo strumentalizzare ai fini elettorali l’episodio, ritengo che lo stesso attesti come la politica dell’immigrazione ad oggi perseguita faccia acqua da tutte le parti”, così l’on. Tommaso Foti (FdI) commenta l’episodio di violenza sessuale verificatosi a Piacenza.