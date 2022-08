Rush finale per le candidature, Lega ripresenta Elena Murelli al Senato

E’ rush finale per completare il puzzle delle candidature alle elezioni politiche del 25 settembre. Il termine scade alle 20 di lunedì prossimo 21 agosto e tutti i partiti stanno lavorando per chiudere le liste, cercando di far tornare i conti degli equilibri all’interno delle coalizioni, compreso quello di genere che prevede la presenza di tante donne ai nastri di partenza.

L’ultima formazione a rendere noti i propri rappresentanti è stata la Lega che ha comunicato i 68 candidati nei collegi uninominali che le spettano all’interno dell’alleanza di centrodestra, nella quale sono compresi naturalmente anche Fratelli d’Italia, Forza Italia e i moderati di Noi. Nella lista c’è anche la conferma della deputata uscente Elena Murelli (era stata eletta alla Camera nel 2018 nella lista proporzionale), spostata al Senato nel nuovo collegio “allargato” con il taglio dei parlamentari, che comprende anche Parma e un pezzo della bassa reggiana.

Per la Murelli è una conferma che arriva dopo la rinuncia del senatore uscente del Carroccio Pietro Pisani, che ha deciso di non ripresentarsi, e nonostante la vicenda del bonus 600 euro, il contributo per le partite Iva durante l’emergenza covid. L’esponente leghista figurava infatti nell’elenco di parlamentari che avevano richiesto il denaro, e per questo era stata sospesa dal partito. Una querelle ampiamente superata in casa Lega, come dimostra la ricandidatura e anche l’ultimo post su Facebook della parlamentare di Podenzano che la ritrae con il leader Matteo Salvini in un selfie del 17 agosto scorso (nella foto sopra).